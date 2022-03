Un nouveau tournant, une revanche, le retour de Genesio… Ce qu’il faut savoir avant OL-Rennes

OLYMPIQUE LYONNAIS – STADE RENNAIS, 28ème journée de Ligue 1 (dimanche 17h05).

Un nouveau tournant

Lancés dans une course à handicap, les Lyonnais sont contraints de finir la saison en boulet de canon pour espérer recoller aux places européennes. Neuvième au coup d’envoi de cette 28ème journée à cinq longueurs de Rennes, quatrième, l’OL n’a pas le droit à l’erreur. Peter Bosz en est conscient : “C’est vrai. Si Rennes gagne, ils sont partis. Si on gagne, ce sera très serré. C’est clair, c’est un match très important pour nous.”

Une revanche

Au match aller, l’OL avait été littéralement humilié en s’inclinant (4-1). Peter Bosz n’a rien oublié de cette cuisante défaite survenue lors de la 13ème journée : “On avait été onze joueurs et un staff mauvais ce jour-là. Rennes avait bien joué et nous avions ainsi zéro chance de l’emporter. (…) On a progressé dans tous les compartiments du jeu, de toute façon c’était compliqué d’être plus mauvais. Il y a eu une vraie prise de conscience depuis ce match-là. Et on a fait les choses différemment, avec de nouveaux joueurs et de nouveaux systèmes. J’espère que les joueurs n’ont pas oublié le match aller.” Ce n’est pas le cas, à l’image des propos tenus par Maxence Caqueret : “C’était notre plus mauvais match de la saison. Il y a une volonté de revanche.”

Peter Bosz évoque la progression de l’OL depuis le match aller

Le retour de Genesio

Pour la première fois de retour au Groupama Stadium depuis son départ en 2019, Bruno Genesio ne laissera pas grand monde indifférent. A l’annonce de son nom, applaudissements et sifflets devraient se disputer les décibels. Une certitude, la façon dont il a été traité par beaucoup de supporters lyonnais reste un sujet sensible. Si certains ont des regrets, d’autres assument complètement et déplorent au contraire ceux qui cherchent à réécrire l’histoire.

La statistique

Rennes a toujours perdu cette saison en L1 après avoir concédé l’ouverture du score. L’OL sait donc ce qu’il lui reste à faire…

Un groupe presque sans surprise

Boateng, Diomandé et Cherki sont comme prévu absents du groupe dévoilé ce samedi soir par Peter Bosz. Denayer, malade, manque aussi à l’appel. Le Belge, en fin de contrat, n’a plus joué depuis le 5 décembre. Victime d’une entorse de la cheville, il est rétabli depuis un mois mais n’a pas rejoué la moindre minute en groupe depuis.

OL / Rennes ce dimanche à 17h05 !

Julien Huët

