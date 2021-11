L’OL et Bosz humiliés, Lopes surnage…Ce qu’il faut retenir de la défaite de l’OL à Rennes (4-1)

L’OL a été humilié à Rennes (4-1) à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1.

Genesio a dominé Bosz

Les deux coachs avaient changé de tactique : Bruno Genesio avait troqué son 4-4-2 contre un 4-3-3, Bosz avait abandonné son 4-2-3-1 au profit d’un 4-3-3. Le résultat dit clairement lequel des techniciens a gagné le combat tactique. L’OL s’est fait rouler dessus au point que les statistiques sont humiliantes : 25 tirs à 6 et 12 tirs cadrés à 4 en faveur des Rennais.

Bosz n’a osé corriger le tir au cœur de la première période. S’il est enfin revenu au 4-2-3-1 à la pause, le mal était fait et, en plus, l’entrée de Slimani n’était sans doute pas la plus judicieuse vu la physionomie du match. A l’inverse, quand Genesio a remplacé Terrier par Truffert, celui-ci a immédiatement claqué un doublé.

🎙 Le coach Peter Bosz après #SRFCOL : "Nous étions très mauvais ce soir. Ils ont couru plus que nous. Ils étaient plus agressifs. Ils ont montré plus d'envie. Cela ne me plait pas du tout. C'est un concurrent direct. Ce n'est pas fini." pic.twitter.com/MXqddGLRrv — Olympique Lyonnais (@OL) November 7, 2021

Lopes, le meilleur lyonnais

Cela veut tout dire : malgré les quatre buts encaissés, le gardien de l’OL a été le meilleur joueur de son équipe. Sans les exploits répétés du Portugais, Rennes aurait ouvert le score bien avant le but de Laborde à la 45ème minute. Impuissant sur les quatre buts bretons, le Portugais a notamment été magnifique à deux reprises face à Terrier ainsi que sur une tête de Bourigeaud.

Anthony Lopes a réalisé déjà son 50e arrêt de la saison en @Ligue1UberEats alors qu’il a manqué le match face à l’AS Monaco le 16 octobre dernier. https://t.co/hufdQOQhZx — Stats Foot (@Statsdufoot) November 7, 2021

Une dispute pour un peno à 0-4

Le but du 4-1 aurait pu sauver l’honneur. Au contraire, il a mis en évidence l’état d’esprit déplorable des Lyonnais qui se sont chamaillés pour tirer un penalty à 0-4. Probable tireur désigné, Aouar s’est fait griller la politesse par Paqueta, heureusement buteur d’un contre-pied impeccable.

21 buts du jamais vu depuis 1982-83

La statistique fait froid dans le dos : l’OL n’avait pas encaissé autant de buts après 13 journées depuis 1982-1983, un championnat à l’issue duquel Lyon avait été relégué en deuxième division.

Seuls Guy Stéphan (14) et Jean Tigana (16) ont compté moins de points que Peter Bosz (19) après ses 13 premiers matchs sur le banc avec l'@OL en @Ligue1UberEats sous @JM_Aulas. @PSSportsFR #SRFCOL — Stats Foot (@Statsdufoot) November 7, 2021

Défaite humiliante de l'OL qui va laisser des traces. Comment Lyon peut-il être rossé de la sorte par Rennes? L'état de grâce de Bosz est bel et bien fini et il est temps de se poser les questions sur l'état de sa défense et certains de ses choix #SDROL — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) November 7, 2021

