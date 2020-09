Un retour de “La Ferme Célébrités” ?

C’est un programme, qui a marqué les années 2000, qui pourrait faire son retour sur le petit écran. Une nouvelle version de “La Ferme Célébrités” serait en préparation.



C’est le producteur de “Mamans et célèbres” ou encore “La Villa des cœurs brisés” qui est à l’origine de ce retour. Pour rappel, la première saison de “La ferme Célébrités” avait été diffusée par TF1 en 2004. A l’époque l’émission était présentée par Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze.



Le concept est simple. Une quinzaine de célébrités sont coupées du monde pendant dix semaines où elles séjournent dans une ferme. Chacun joue pour une association, le but étant de rester le plus longtemps possible pour que les dons soient les plus importants.

Pascal Olmeta avait remporté 180 000 euros pour l’association « Les Williams en Corse »