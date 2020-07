Un samedi noir selon Bison Futé

Ce samedi 1er août sera la première journée classée noir par Bison Futé, cet été, tandis que le vendredi et le dimanche sont classés rouges pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce vendredi, il est donc conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Salon-de-Provence entre 10 h et 20 h dans le sens des départs. Pour les retours, le secteur Orange-Lyon est déconseillé de 10 à 20 h. Bison Futé prévient que le trafic sera saturé sur cet axe entre 13 h et 15 h, dans les deux sens.

Samedi, l’A43 entre Lyon et Chambéry sera à éviter de 9 h à 17 h. Il est déconseillé également aux vacanciers d’emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 5 h à 19 h, mais également entre Salon-de-Provence et Marseille de 9 h à 20 h. Dans le sens des retours, l’axe routier entre Lançon-de-Provence et Lyon est déconseillé entre 9 h et 17 h, avec une saturation complète de la circulation entre Orange et Lyon de 13 h à 15 h.

Pour la journée de dimanche, il est recommandé de ne pas emprunter l’A7 de 9 h à 20 h entre Lyon et Orange, ainsi que de 10 h à 21 h pour le secteur Salon-de-Provence – Marseille.