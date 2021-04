Un vaste plan de relance de la filière bois-forêt

Chaque année, la filière bois-forêt permet de compenser environ 20% des émissions françaises de CO2. Le plan de relance lance un grand plan de reboisement des forêts françaises après les nombreuses sécheresses des années 2000. En effet, l’objectif est de planter 45 000 hectares de forêts qui permettront de capter 150 000 tonnes de CO2 supplémentaires par an. Pour cela, c’est toute la filière qui est mobilisée, de l’amont à l’aval.

De nombreux bénéficiaires

97 entreprises lauréates, dont 7 en Auvergne-Rhône-Alpes, vont bénéficier de financements du plan de relance pour moderniser et augmenter leurs capacités de production via l’acquisition d’outils et matériels performants, et ainsi renforcer leur compétitivité et leur capacité de résilience face aux défis climatiques. Ceci est possible grâce à une enveloppe de 5,5 millions d’euros récoltée d’un appel à projet national.

Les fonds récoltés vont permettre le financement de matériels performants pour la protection contre les aléas climatiques, la conservation des plants et la modernisation des exploitations.

La liste des bénéficiaire en Région Auvergne-Rhône-Alpes est la suivante :

Pépiniéristes :

Pépinière Forestière Blachère (Joannas, 07)

EARL Locca Nursery (Saint-Bonnet-le-château, 42)

Dubost Forêt (Viscomtat, 63)

EARL Pépinières Forestières des Puys (Saint-Hilaire-les-Monges, 63)

Puthod Pépinières (Glières-Val-de-Borne, 74)

Reboiseurs :