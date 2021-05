Une cagnotte pour aider deux sœurs siamoises opérées à Lyon

Bissie et Eyenga sont deux sœurs siamoises arrivées en France en 2019. A cette époque, Bissie souffrait d’une malformation cardiaque. En novembre 2019, ces deux sœurs jumelles ont été séparées lors d’une intervention chirurgicale décisive par les équipes des Hospices Civils de Lyon de l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Cette opération avait notamment pu avoir lieu grâce à l’association humanitaire “La Chaîne de l’espoir”. Depuis, elles sont rentrées au Cameroun et vivent avec leur mère Laurel au sein d’une famille d’accueil.

Afin de les aider à payer leurs soins, l’association HANDIMAT, dont le rugbyman Christian N’Jewel est l’ambassadeur, a lancé une cagnotte sur la plateforme Helloasso. Les dons serviront aux deux sœurs et à payer une formation à la mère afin qu’elle puisse trouver un travail. N’étant plus dans un bidonville, la petite famille vit toutefois encore dans des conditions assez précaires.

Plus de 1 000 euros ont d’ores et déjà été récoltés. Pour plus d’informations et si vous souhaitez faire un don, voici le lien vers la cagnotte.