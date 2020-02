Une convention pour mettre fin aux agressions anti-LGBT

Une convention locale contre les violences LGBTphobes a été signée ce mardi par le président de la Métropole, le Préfet, les maires de Lyon et de Villeurbanne, le Procureur de la République, le Directeur académique des services de l’Éducation nationale et des différentes associations.



Cette signature, fait suite à de nombreuses agressions LGBTphobes dans l’agglomération lyonnaise. 63 infractions avaient été relevées l’année passée contre 56 en 2018. Elle propose des actions que ce soit dans les domaines de l’éducation, de l’information et de la formation, mais également avec des mesures de sécurisation et de prévention, en particulier autour des lieux identifiés comme sensibles.



un référent au sein de chaque commissariat et gendarmerie, et un autre référent au parquet de Lyon, seront désignés