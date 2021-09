Une enquête judiciaire ouverte contre le maire de Genas pour conflit d’intérêts

Selon Médiacités, le fils du maire de Genas, Daniel Valero (LR), a acheté un bien immobilier à un promoteur qui l’avait lui même obtenu via la mairie. C’est le promoteur Prestibat qui après l’achat de la parcelle et du bâtiment, a revendu l’ensemble à Romain Valero presque dans la foulée. Après que des citoyens de la commune aient prévenu le procureur de la République, le parquet de Lyon a décidé d’ouvrir une enquête judiciaire afin de déterminer si oui ou non il y a conflit d’intérêts dans la situation en question.

Daniel Valero s’est défendu : “Cette affirmation est fausse et gravement diffamatoire : jamais la ville pas plus que son maire n’ont demandé une telle chose à Prestibat, ni mis en place un tel et prétendu “stratagème”.