Une exposition consacrée à Antoine de Saint-Exupéry ouvre ce mercredi

Une exposition sur Antoine de Saint-Exupéry débute ce mercredi à La Sucrière à Lyon. L’occasion de découvrir le plus célèbre des pilotes lyonnais sous un autre angle grâce notamment à espace immersif.



Vous pourrez découvrir ou redécouvrir la vie et l’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry, écrivain, aviateur et reporter français (1900-1944), « mort pour la France » à bord de son avion, un Lockheed P-38 Lightning.

Vous pourrez expérimenter un parcours thématique et vous promener dans un univers enchanteur grâce aux sculptures flottantes d’Arnaud Nazare-Aga. Vous retrouverez les images du Petit Prince : la rose, le mouton, le renard, les couchers de soleil…

En fin de parcours, un espace immersif vous propose un jeu de cache-cache entre l’auteur et son célèbre personnage.



Les passionnés d’aviation ne seront pas en restent puisque des pièces de l’épave de l’avion d’Antoine de Saint Exupéry sont prêtées par le musée de l’Air et de l’Espace.

L’exposition, qui a lieu jusqu’au 24 avril, a été conçue et réalisée par Tempora en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, le Musée de l’Air et de l’Espace – Paris-Le Bourget, l’armée de l’Air et de l’Espace et l’Envol des Pionniers.

Copyright © Tempora 2020

OUVERTURE

de 10h à 18h du mardi au vendredi

de 10h à 19h les week-ends, jours fériés et du lundi au dimanche pendant les vacances scolaires de la zone A

TARIFS (audioguide inclus)

Tarif plein adulte : 15 €

Groupe (+ 15 pers) : 13,00 €

Groupe scolaire : 7,00 €