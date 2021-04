Une exposition inédite de Lyon “À ciel ouvert”

Les centres d’exposition ont fermé leurs portes depuis un certain temps pour cause de Covid-19, mais la ville de Lyon innove en proposant une exposition dans la rue.

En partenariat avec JCDecaux, Studio Ganek (association de production et de diffusion de l’art contemporain), propose une exposition “À ciel ouvert”. Cette exposition remet l’art et la création au centre du quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais.

L’art soutenu par la ville

20 artistes contemporains lyonnais (10 hommes et 10 femmes) se voient soutenus financièrement grâce au fonds d’urgence déployé par la Ville de Lyon et exposés dans la ville.

L’exposition est à découvrir du 21 avril au 4 mai sur le réseau de panneaux d’affichage de la ville. Ainsi, pour l’occasion, 20 artistes ont créé des œuvres d’art inédites sur près de 125 panneaux d’affichage à retrouver dans les 9 arrondissements. Les artistes proposent une image selon le format du panneau publicitaire et permettent la transmission à la population d’un message artistique et poétique fort.