Une grande méfiance des Européens envers le vaccin AstraZeneca

L’Institut de sondage britannique, YouGov, a réalisé un sondage sur la confiance des Européens envers le vaccin AstraZeneca.

Et la méfiance est de plus en plus grande à cause des éventuels effets secondaires développés après la vaccination. En effet, par exemple en France, 61 % des personnes qui ont répondu à ce sondage estiment que ce vaccin n’est pas sûr, soit 18 points en plus par rapport à un autre sondage réalisé en février dernier. Seulement, 23 % des Français le jugent sûr.

Pour rappel, son utilisation avait été suspendue la semaine dernière, dans plusieurs pays, notamment la France, par crainte de formation de caillots sanguins. L’Agence européenne des médicaments (EMA) avait par la suite annoncé que le vaccin est “sûr et efficace” et que la vaccination pouvait reprendre.

Un jugement qu’AstraZeneca confirme, ce lundi. En effet, le groupe pharmaceutique suédois-britannique a annoncé que son vaccin est efficace à 79 % contre la Covid-19 et sans risque de caillots après des tests cliniques réalisés aux Etats-Unis.

A noter que 6 millions de personnes, en France, ont reçu leur première injection, tous vaccins confondus.