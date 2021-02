Une grève interprofessionnelle ce jeudi

La CGT, FSU, le CNT, CNT-SO et l’UNEF appellent à une grève nationale ce jeudi 4 février pour des enjeux de santé, d’éducation et d’énergie.

A Lyon, le départ du cortège sera donné à la Manufacture des Tabacs à 11h direction la place Bellecour.

“Le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse de l’emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d’affaiblissement de la protection sociale”, peut-on lire sur le site de la CGT. “Il plonge une grande partie de la population et notamment la jeunesse dans la précarité et la pauvreté.”

Les manifestants demandent une réduction du temps de travail, une relance des services publics, une hausse des minimas sociaux, des garanties sur une sécurité sociale professionnelle, mais également une réforme de l’assurance-chômage.

Conséquence de cette grève, 37 restaurants scolaires à Lyon ne seront pas ouverts. 9 accueilleront les élèves avec des pique-niques fourni par les parents, et 13 ne laisseront pas l’accès à l’accueil du soir.