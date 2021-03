Une Lyonnaise dans un état grave après avoir percuté une voiture à contresens à L’Isle-d’Abeau

Une Lyonnaise âgée de 46 ans est actuellement entre la vie et la mort après un accident survenu ce samedi matin, aux alentours de 8h, sur l’A43 à hauteur de L’Isle-d’Abeau. Selon Le Dauphiné Libéré, le véhicule familial (Fiat 500) aurait percuté une autre voiture (Mercedes) qui roulait à contresens sur la voie rapide.



Accompagnée par son fils de 9 ans et son conjoint de 43 ans, la mère a été la plus touchée dans cette violente collision. Les deux autres membres de la famille ont été transportés à l’hôpital. Leur état est toutefois stable.



Originaire de la Loire, le conducteur du véhicule à contresens aurait tenu “des propos incohérents aux gendarmes”. Âgé de 59 ans, il n’a pas été blessé. Une enquête a été ouverte.