Une nouvelle ligne aérienne entre Lyon et la Grèce ouvre cet été

Depuis cet été, la compagnie aérienne Aegean Airlines propose une nouvelle ligne avec des vols directs depuis l’aéroport de Lyon vers Athènes, avec trois vols par semaine, et vers Héraklion, avec deux fréquences hebdomadaires.

La compagnie va opérer pendant la période estivale jusqu'à 73 vols directs par semaine entre les 2 pays depuis de grandes villes françaises dont Lyon. Selon le transporteur, les séjours des Français en Grèce durent environ une dizaine de jours, et les mois de mai et d’août sont les plus plébiscités pour partir en Grèce.

ML