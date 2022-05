Une première vague de chaleur va déferler sur une large partie de la France dès la semaine prochaine

Le thermomètre va grimper dès la semaine prochaine sur la plupart du territoire français. Dès mardi, les températures oscilleront entre 25 et 30°C notamment dans le bassin lyonnais et le bassin nord-isérois. À Chalon, Grenoble, Saint-Etienne, Marseille et Avignon le mercure devrait également atteindre des standards du mois de juin ou de juillet.



À noter que les journées les plus chaudes de la semaine prochaine devraient être celles de jeudi et de vendredi.

La synoptique changera la semaine prochaine avec l'arrivée des premières #chaleurs. Les valeurs atteintes seront souvent dignes d'un mois de juin ou juillet. C'est surtout au sud de la Loire que cet épisode pourra être qualifié de #vaguedechaleur. 🌡😎 pic.twitter.com/4mE3dSNzmV — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 3, 2022