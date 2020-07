Une vente aux enchères d’objets de champions pour récolter des fonds pour une association

L’association Les Étoiles filantes organise à Villeurbanne, le 17 septembre, une vente aux enchères d’objets de champions français et internationaux.

La première vente aux enchères de l’association se tiendra le 17 septembre aux Puces du Canal en présence de Martin Fourcade et Tessa Worley, parrain et marraine des Etoiles Filantes. La journaliste Anne-Laure Bonnet, nouvelle tête d’affiche de la chaîne Téléfoot, animera cette vente appelée « Légendes du sport. »

Une centaine de champions français et internationaux ont répondu à l’appel de cette association. Ainsi, les amateurs pourront acquérir des objets appartenant à Roger Federer, Kylian Mbappé, Tony Parker ou encore Tony Yoka.

L’intégralité des bénéfices de la vente sera reversée aux Etoiles Filantes. Une partie des fonds servira à financer la construction de l’Espace parents de l’IHOPe (Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique) et à aider la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral au Centre Léon Bérard.



Normalement l’opération devait se dérouler le 2 avril mais elle a été reportée en raison de la crise sanitaire.

Plus d’informations sur lesetoilesfilantes.org et retrouvez le catalogue en ligne sur ici