Une vingtaine d’élus locaux souhaitent un référendum pour réformer l’hôpital

Dans le Journal du Dimanche, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo et une vingtaine d’élus de gauche soutiennent un référendum d’initiative partagée (RIP) pour réformer l’hôpital en profondeur. Ils appellent les parlementaires à signer le document pour “avoir enfin un vrai débat sur la politique à mener pour l’hôpital”.



Le collectif inter-hôpitaux à l’origine du RIP souhaite en priorité “garantir l’égalité d’accès aux soins”, “assurer un nombre suffisant de soignants”, “définir la quantité de lits en fonction des besoins” et encore “revoir le financement de l’hôpital public”.



Dans leur tribune, les élus estiment que “notre pays a besoin d’un grand plan pour l’hôpital, qui devra apporter les financements à la fois pour la formation et le recrutement des professionnels de demain, pour l’indispensable revalorisation des carrières et pour des investissements immobiliers adaptés aux besoins des territoires. L’hôpital est un bien commun, il appartient à tous les Français : place au débat et au vote citoyen !“