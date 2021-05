La saison de Ligue 1 vient officiellement de se terminer. L’UNFP a annoncé l’équipe-type de la saison dans le cadre de ses trophées. Parmi les joueurs récompensés, on retrouve cinq Parisiens, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos et Keylor Navas.



Benjamin André et Reinildo Mandaya représentent les champions dans cette équipe.



A noter également la présence des Lyonnais, Lucas Paqueta et Memphis Depay.

Découvrez en exclusivité le casting XXL de votre série préférée ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/op7rQ2EFL0 — UNFP (@UNFP) May 23, 2021