Université Lyon 2 : face au manque de places en Master, plusieurs étudiants manifestent dans les bureaux de la présidence

Accompagnés du syndicat UNEF Lyon, plusieurs étudiants de l’université Lyon 2 ont occupé toute la journée de lundi les bureaux de la présidence de leur fac afin de manifester contre le manque de places en master. Une situation qui voit plusieurs d’entre eux être dans l’incapacité de poursuivre leur cursus scolaire.

✊💥 LES SANS-FACS ET LEURS SOUTIENS OCCUPENT LES BUREAU DE LA PRÉSIDENCE DE LYON 2:

DE LYON À NANTERRE, INSCRIPTIONS POUR LES SANS-FACS! 💥✊ pic.twitter.com/xH6IUaSWV7 — UNEF Tacle Lyon (@UnefTacleLyon) November 8, 2021

« Apres nous avoir fait miroiter une commission interne qui permettrait de résoudre les inscriptions restantes en master mais qui s’est révélée être une chambre d’enregistrement de refus d’inscriptions, Madame Dompnier (ndlr la présidente de l’Université Lumière Lyon 2) ne peut pas continuer à jouer la montre pour décourager les sans-facs, a expliqué l’UNEF Lyon via son compte Twitter. À la rentrée de la Toussaint, plusieurs étudiant(es) attendent encore une affectation et continuent de se battre pour pouvoir étudier. »

🔴 Mme Dompnier s'engage à inscrire la majorité des sans-facs ! Rendez-vous demain à 7h campus BDR pour accompagner la délégation et s'assurer qu'elle respecte ses engagements 🔴 pic.twitter.com/Si8LmnfoK1 — UNEF Tacle Lyon (@UnefTacleLyon) November 8, 2021

Lundi, en fin d’après-midi, les étudiants et des membres du syndicat ont pu rencontrer le conseil académique de l’université et ont obtenu de la présidente de la faculté son engagement à inscrire la majorité des étudiants « sans-facs ». Un rendez-vous avait d’ailleurs lieu ce mardi matin, à 7 heures, au sein du campus BDR, entre Nathalie Dompnier et les membres de la délégation afin de trouver une solution.