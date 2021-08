Vaulx-en-Velin : plus de 20 000 euros découverts après le démantèlement d’un trafic de stupéfiants

C’est une surveillance qui aura porté ses fruits pour les forces de l’ordre. Le 11 août dernier, cinq personnes ont été interpellées, dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants, chemin du Tabagnon, au Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin (Rhône).

En surveillant un point de deal, les policiers ont repéré deux clients et trois suspects. L’un d’eux faisait des allers et retours vers un buisson. Dans celui-ci ont été découverts 192 g d’héroïne, 20 g de résine de cannabis et 69 g de cocaïne.

Mise en examen pour les revendeurs, rappel à la loi pour les clients

Lors des perquisitions réalisées au domicile des deux autres suspects, les enquêteurs ont mis la main sur 20 840 euros en espèces, 73 grammes d’héroïne et 500 grammes de résine de cannabis, rapporte BFMTV. Deux des trois mis en cause ont été mis en examen et incarcérés le 14 août, tandis que le troisième a également été mis en examen, mais placé sous contrôle judiciaire, selon Le Progrès.

Les deux acheteurs ont écopé d’un rappel à la loi. Les investigations vont se poursuivre dans le cadre d’une information judiciaire.