Vaux-en-Velin : pour échapper à la police, il crée un mouvement de foule

Digne d’un film. Dimanche après-midi, vers le Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin, un automobiliste qui tentait d’échapper à un contrôle routier a usé de tous les moyens imaginables pour parvenir à ses fins.

Selon Le Progrès, le quadragénaire roulait au volant d’une Clio volée. Il a refusé de s’arrêter après que des agents de la BAC le lui aient demandé. Dans sa fuite, il a foncé dans un véhicule de police, blessant quatre agents. Ils ont chacun reçu un jour d’ITT. Plus loin, l’homme qui roulait sans permis, a heurté une autre voiture blessant un couple et leurs deux enfants.

Lorsque le véhicule a finalement réussi à être immobilisé, le suspect a tenté de s’échapper en courant. Mais les forces de l’ordre finissent par le rattraper. L’homme a alors tenté le tout pour le tout, et rameuté des passants aux alentours qui ont commencé à jeter des cailloux à la police. Les forces de l’ordre ont répliqué à l’aide de tirs de LBD et de gaz lacrymogène et le conducteur a fini par être arrêté.

Recherché dans le cadre d’une affaire de vols, il faisait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt du procureur. Déféré devant le parquet, il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement en comparution immédiate.