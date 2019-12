Vénissieux : une douzaine de voitures incendiées

Une douzaine de voitures ont été volontairement incendiées dans la nuit de lundi à mardi à Vénissieux.



Les pompiers ont dû intervenir dans les secteurs des Minguettes Sud, avenue Mauricel-Thorez et boulevard Lénine.



Deux départs de feu ont été recensés, vers minuit et 4h30 du matin, sur des voitures garées autour des immeubles. Les flammes se sont ensuite propagées et ont endommagé d’autres véhicules garés sur le parking.



Selon Le Progrès, deux camions et une caravane ont été brûlés la veille en bas d’une tour boulevard Lénine.