Vernioz : la Fête des battages se tiendra dimanche

L'association Le Bon Vieux Temps de la Varèze organise ce dimanche la 27e édition de la Fête des battages et des vieux métiers. L'événement œuvre pour la préservation du patrimoine en vue de créer une structure dédiée à faire revivre le passé et les traditions dans la vallée. Le rendez-vous est donné à partir de 9h, avec au programme : exposition de matériel, tracteurs, marché artisanal et de produits régionaux, vente de tartes au sucre et aux pralines cuites au four à bois, et démonstrations de battage.

La célébration se clôturera par un repas champêtre, accompagné d’une animation musette à l’accordéon.

ML