Qui assurera la première partie de BILLIE EILISH à Paris en juin 2025 ?

Avant que Billie Eilish ne fasse vibrer l’Accor Arena, c’est une autre voix singulière qui captivera Paris : Lola Young, révélation de la scène soul-pop britannique, ouvrira les concerts des 10 et 11 juin 2025 avec son univers brut, puissant et profondément personnel !

Lola Young : une artiste en vogue

Née le 4 janvier 2001 à Croydon, dans le sud de Londres, Lola Young a grandi à Beckenham. Issue d'une famille artistique, son père est bassiste d'origine jamaïcaine et chinoise, et sa mère est la sœur de Julia Donaldson, célèbre auteure du livre pour enfants The Gruffalo . Dès l'âge de six ans, Lola commence à prendre des cours de piano, de guitare et de chant, développant rapidement une passion pour la musique. À 15 ans, elle remporte le concours Open Mic UK avec une chanson originale, marquant le début de sa carrière musicale.

Culture Paris (Xe), le 13/02/2025 Concert de l'anglaise Lola Young à l'Alhambra. Photo LP / Fred Dugit

Un univers musical riche et introspectif

Lola Young se distingue par une musique mêlant R&B, soul, pop alternative et néo-soul. Son premier album, My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023), explore des thèmes introspectifs avec des titres comme "Don't Hate Me" et "What Is It About Me". Son deuxième album, This Wasn't Meant for You Anyway (2024), la propulse sur le devant de la scène internationale, notamment grâce au succès viral de la chanson "Messy" sur TikTok .

Une artiste engagée

Lola Young a été nominée pour le Brit Award du "Rising Star" en 2021 et s'est classée quatrième dans le sondage BBC Sound of 2022 . Elle aborde ouvertement des sujets personnels, notamment son diagnostic de trouble schizo-affectif à l'âge de 17 ans, qu'elle considère comme une source de force et d'inspiration dans sa musique.

Une première partie à ne pas manquer

Les concerts de Billie Eilish à Paris seront l'occasion de découvrir Lola Young en live, offrant au public une performance émotive et puissante. Avec sa voix unique et ses compositions profondes, elle promet de captiver l'audience avant l'entrée en scène de Billie Eilish.