Villefranche-sur-Saône : plusieurs voitures et poubelles brûlées durant la nuit

Dans la rue Robert Schuman, à Villefranche-sur-Saône, un impressionnant incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une dizaine de voitures et plusieurs conteneurs ont été incendiés. Pour le moment, une enquête a été ouverte afin d'en savoir plus sur cette affaire, mais aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Il faut aussi noter que de nombreux départs de feu ont été signalés dans les quartiers de Belleroche, Fontgraine, Garet, et Béligny, sans toutefois provoquer d'incendie.

K.M