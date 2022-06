Villefranche-sur-Saône : tout roule pour le Vélo Club caladois

Le Vélo Club Villefranche-Beaujolais est en fête. En effet, les succès et les bonnes performances s’enchaînent pour le club caladois.



Lors du Tour du Beaujolais 2022, les loups (comme on les appelle) ont remporté les deux premières places du classement général. Tao Quéméré a terminé vainqueur, suivi de son coéquipier Maximilien Juillard. Ce dernier a notamment conservé, sur les quatre étapes, les maillots du meilleur jeune, du meilleur sprinteur et du meilleur combiné.

Maximilien Juillard n’a cessé de progresser au fil des mois. C’est d’ailleurs lui qui a été porteur de la première victoire du VC Villefranche-Beaujolais sur le Circuit des Communes de la Vallée du Bédat. En très grande forme et à seulement 21 ans, il est monté sur la 3e marche du podium des championnats de France ce samedi 25 juin.

« Une médaille de bronze amplement méritée, qu’il porte avec beaucoup d’humilité et qui récompense le travail de tout un club, directeurs sportifs, staff bénévole mais aussi ses coéquipiers présents avec lui sur la course », rapporte le club.



Chez les plus jeunes, un nouveau titre de champion Auvergne-Rhône-Alpes s’ajoute à la collection du VCVB. Titouan Fontaine a remporté l’épreuve sur route en juniors ce dimanche.



Les prochaines échéances pour le VC Villefranche-Beaujolais :

– 1er juillet : Nocturne de Mâcon

– Du 1er au 3 juillet : Tour du Pays Roannais

– Du 8 au 10 juillet : Tour de Côte d’Or

– 14 juillet : Grand Prix de Charvieu-Chavagneux

– 17 juillet : Grand Prix de Gleizé