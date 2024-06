Villeurbanne : 2000 grammes de cannabis, héroïne et cocaïne saisis par les forces de l’ordre

À Villeurbanne ce mercredi après-mdi, un échange suspect entre deux individus d'une vingtaine d'années a été remarqué par les forces de l'ordre. Interpellés par la police, il s'est avéré que l'échange était en réalité une cession de cocaïne. Les deux protagonistes ont été placés en garde à vue et une perquisition au domicile du vendeur a été faite. Sur place, 1735 grammes de cannabis, 47 grammes de cocaïne, et la même quantité d'héroïne accompagnés d'une centaine d'euros ont été découverts par les forces de l'ordre. Mais également une matraque télescopique et une cartouche d'arme à feu de 9mm. Le vendeur a été présenté au Parquet de Lyon ce vendredi 31 mai, tandis que l'acheteur a fait l'objet d'une Ordonnance Pénale Délictuelle.