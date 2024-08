Villeurbanne : le gymnase Raphaël-de-Barros en rénovation

Cet été, plusieurs travaux ont lieu aux abords du complexe sportif Raphaël-de-Barros à Villeurbanne. L'objectif est de refaire et sécuriser la façade nord de l’établissement pour un coût de 65 700 euros. Pour éviter l'installation de squatters le soir sur les escaliers du bâtiment, un grillage sera installé et une porte sera posée au pied des marches à partir d’octobre.

L'espace entre le gymnase et la MLIS (Maison du Livre, de l’Image et du Son) sera végétalisé. Les 175 places de stationnement du parking de la Maison des Sports de Barros seront remplacées par un parc urbain, ne laissant que 30 emplacements d'ici le printemps 2025. L'espace sera doté d’une aire de jeux, d’un jardin partagé en libre accès, d’un skatepark, d’un terrain de basket et d'un boulodrome. Le budget global du projet est de 2,4 millions d'euros.

ML