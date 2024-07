Villeurbanne : l’entreprise Alstom va livrer 90 trains à l’Allemagne

Le constructeur ferroviaire Alstom, situé à Villeurbanne, a signé un contrat historique de 4 milliards d'euros pour la fabrication de 90 trains destinés au réseau S-Bahn de Cologne, en Allemagne, ainsi que pour leur maintenance pendant 34 ans. Les trains livrés seront disponibles en deux longueurs différentes, comportant entre 9 et 11 voitures, afin d'accueillir jusqu'à 1 300 passagers. L'entreprise rhodanienne, forte de plus de 1 300 salariés, participera également à la mise en œuvre des équipements audiovisuels installés à bord des trains. Le système d’information passager inclura des fonctions de sonorisation, d’information voyageur et de vidéosurveillance.

