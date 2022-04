Villeurbanne : un suspect interpellé suite aux coups de feu tirés en pleine rue

Le RAID a procédé à l’arrestation d’un homme âgé d’une trentaine d’années, dimanche soir, à Villeurbanne, à la suite de coups de feu tirés la veille rue Jean-Jaurès et rue Bonneterre. De nouveaux tirs ont été entendus dimanche en fin d’après-midi, à l’angle des rues Jean-Jaurès et Antonin-Perrin, et des témoins ont signalé à la police la présence d’un individu circulant en voiture, qui aurait ouvert le feu en direction d’un autre véhicule.

Les agents ont relevé un impact de balle sur une voiture et des douilles ont été récupérées. Un dispositif a alors été mis en place dans le quartier et a permis au RAID de mettre la main sur le suspect, interpellé à son domicile situé rue Arago.

L’individu a été placé en garde à vue et une enquête a été confiée à la Sûreté départementale.