Villeurbanne : un véhicule prend feu dans un parking

Un incendie s’est déclenché ce mardi vers 9h30 à Villeurbanne. Un véhicule utilitaire a pris feu dans le parking souterrain d’une résidence rue Jacques-Brel, à hauteur de l’arrêt de tramway Le Tonkin.



Une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour éteindre l’incendie, à l’aide d’une lance. Le sinistre a provoqué un important panache de fumée.



La circulation des tramways T1 et T4 a été perturbée le temps de l’intervention des pompiers et la rue Jacques Brel a été barrée en raison de la présence de plusieurs engins des secours sur les voies.



L’opération s’est terminée aux alentours de midi et la circulation a repris son cours. Une enquête va être menée pour déterminer l’origine de l’incendie.

