Voie lyonnaise n°12 : un nouveau plan de circulation dans le 5e arrondissement

La Métropole de Lyon lance à partir de ce lundi une expérimentation dans le 5e arrondissement, dans le cadre du passage de la Voie Lyonnaise numéro 12. Le plan de circulation dans le secteur Trion-Vieux Lyon est donc modifié jusqu’en juin 2025. L’objectif est de soulager le trafic attendu sur la VL12.

Ainsi, une section de la rue de l’Antiquaille sera transformée en sens unique pour permettre l'élargissement du trottoir et la création d’un double sens cyclable. De plus, la montée du Chemin Neuf deviendra inaccessible aux automobilistes, sauf pour les résidents, les usagers de garages, les véhicules de secours et les taxis. Les chaussées des rues Radisson et Trion seront rétrécies par l'installation d’écluses, permettant ainsi d’élargir les trottoirs.

ML