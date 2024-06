Votre plus beau marché : dernière ligne droite pour soutenir le marché de Louhans

Alors que le marché de Louhans, en tant que représentant de la Bourgogne, fait partie des 10 finalistes du célèbre concours "Votre plus beau marché" organisé par le Journal de 13 heures de TF1, il ne reste désormais plus que quelques jours pour voter à nouveau pour ce dernier et le propulser parmi les marchés finalistes à la place de vainqueur. En effet les votes se clôtureront ce vendredi 14 juin, avant que l'annonce du grand gagnant n'intervienne le semaine du 24 juin. Rendez-vous ici pour voter.