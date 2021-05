WTA Rome : un nouveau départ pour Caroline Garcia

Fraîchement séparée de son père comme entraîneur, Caroline Garcia fait son retour sur les courts à Rome ce mardi.



Après une absence de plus d’un mois à cause d’une énième blessure au pied et au genou à Miami, la Lyonnaise démarre sa saison sur terre battue ce mardi matin au premier tour du tournoi de Rome face à l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (111e mondiale).

La Française, qui a reçu une wild-card pour intégrer directement le tableau principal sans passer par les qualifications, va vivre sa première rencontre aux côtés de Gabi Urpi, son nouvel entraîneur au moins jusqu’à Roland-Garros.



Avec ce choix de se rapprocher de l’académie Nadal, la 56e mondiale espère enfin lancer son année 2021, marquée pour l’instant par des blessures et des éliminations hâtives.