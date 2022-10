18 personnes interpellées après les violences dans les lycées de la Métropole

Le préfet du Rhône et le recteur de l’académie de Lyon condamnent les dégradations et les violences qui ont eu lieu ce mercredi devant plusieurs établissement de la Métropole de Lyon, dans le cadre du mouvement de grève interprofessionnel.

Les établissements Lumière (Lyon), La Martinière Monplaisir (Lyon), Frédéric Faÿs (Villeurbanne), Charlie Chaplin (Décines) et Condorcet (Saint-Priest) ont fait l’objet de plusieurs faits de violences et de dégradations suite à des tentatives de blocages.

« Si les élèves ont le droit de manifester et de porter des revendications, ce droit ne peut se faire que dans le respect des personnes et des institutions. J’apporte tout mon soutien aux lycéens et lycéennes pris pour cible et aux personnels des établissements concernés » souligne le recteur.

La police a procédé à 18 interpellations pour violences, outrages et dégradations.