Le collectif Mâcon citoyens propose d’augmenter les places en centres de loisirs, de moderniser les locaux et d’élargir l’accès aux activités culturelles et sportives. Il plaide aussi pour de meilleures conditions de travail et de rémunération pour les animateurs. Les tarifs actuels seraient maintenus pour en faire profiter davantage de familles.

C.P