3 individus interpellés pour plus de 70 vols à Arles

Trois individus soupçonnés de plus de 70 vols à la roulottes et de cambriolages ont été interpellés par les forces de l’ordre à Arles. Déjà connus des services de police, les trois suspects âgés de 20 à 30 ans sont originaires du Maghreb et avait reçu une obligation de quitter le territoire français après des faits similaires réalisés à l’est de l’Hexagone.

Après avoir été placés en garde à vue puis avoir été présenté au tribunal de Tarascon, ils ont été remis en liberté.