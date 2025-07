La 63e foire d’Azé se tiendra du 1er au 4 août avec une trentaine d’exposants lors du marché artisanal nocturne et une quarantaine pour la suite, offrant une grande variété de produits alimentaires et artisanaux. De nombreuses animations rythmeront l’événement, dont des concerts, des graffs, des tatouages éphémères et une fête foraine. L’entrée est gratuite et la manifestation se déroulera sur l’allée des Platanes.



