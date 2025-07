Une cinquantaine de retraités ont manifesté hier devant la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône pour dénoncer le budget 2026 présenté par François Bayrou. Ils rejettent le gel des pensions et la baisse des remboursements médicaux. Le syndicat appelle à un budget « plus juste et solidaire » et prévoit de nouvelles actions à la rentrée.

CC