Plus d’un mois après la mobilisation des éboueurs à Marseille, de nouvelles communes des Bouches-du-Rhône sont touchées par une grève.



Le ramassage des ordures est interrompu depuis ce lundi matin dans six communes de l’Ouest des Bouches-du-Rhône. Les communes d’Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, Cornillon-Confoux et Grans sont touchées.



Les employés demandent des augmentations de salaire.