77eme édition du Festival de Cannes

Ce mardi 14 mai à Cannes, marque l’ouverture du mythique Festival de Cannes. Camille Cottin est, pour cette 77ème édition la maitresse de la cérémonie d’ouverture, qui sera retranscrite en direct ce soir sur France 2. L’invitée d’honneur cette année est Meryl Streep et c’est le film « Le deuxième acte » de Quentin Dupieux avec Léa Seydoux, Raphael Quenard, Vincent Lindon et Louis Garrel qui ouvrira la cérémonie. D’après le maire Davis Lisnard, 200 000 visiteurs sont attendus cette année.

Ces derniers jours ont cependant été agités à Cannes par le #Metoo qui est au centre des discussions. Une tribune demandant une loi contre les violences sexuelles a été publiée, et neuf femmes accusent le producteur Alain Sarde de viols et d’agressions sexuelles. Le dévoilement d’une liste circule depuis quelques jours, répertoriant des acteurs et réalisateurs potentiellement impliqués dans des violences sexuelles.

Le festival animera la croisette pendant une dizaine de jours, jusqu’au 25 mai, jour de la remise des prix et de la cérémonie de clôture. Maintenant, reste à savoir qui prendra la relève de Justine Triet pour décrocher la Palme d'Or lors de cette nouvelle édition.

J.D