Trois mois de fermeture administrative pour l'enseigne tunisienne La Rose de Tunis, située dans le 3e arrondissement. Le travail dissimulé et le détournement de lieu de stockage en sont les causes, selon la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS). Cette fermeture a commencé le 15 juillet dernier et, en cas de non-respect de cette durée, le propriétaire encourt une peine de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

K.M