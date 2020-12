Ada Hegerberg prolonge pour trois ans avec l’OL

La Norvégienne Ada Hegerberg, première lauréate du ballon d’or féminin, persiste et signe avec Lyon au moins jusqu’en 2024. Âgée de 25 ans, l’attaquante est en contrat depuis 2014 avec l’OL. Au total, elle a disputé 182 matchs avec les Lyonnaises, en inscrivant 220 buts !



Après une année 2020 compliquée sur le plan physique, la joueuse qui a subi coup sur coup une rupture des ligaments croisés en janvier et une fracture des tibias en août, est en reprise.



6 fois championne de France et 5 fois victorieuse de la Coupe de France avec l’OL, elle est également la meilleure buteuse de la Ligue des champions avec 53 buts en 50 matchs.



Jean-Michel Aulas s’est dit “ravi” à l’annonce de la prolongation de la joueuse avec le club lyonnais.

🎙 Notre Lyonnaise @AdaStolsmo ravie après la prolongation de son contrat avec l'Olympique Lyonnais ! 🔴🔵#ADA2024 pic.twitter.com/uctNOr7l2V — OL Féminin (@OLfeminin) December 18, 2020