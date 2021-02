Affaire Preynat : la relaxe de Barbarin « mal fondée en droit » ?

Se ressourçant loin de Lyon, l’ancien cardinal de Lyon a pu apprendre que la cour de cassation réclamait une cassation partielle de sa relaxe pour non-dénonciation d’agressions sexuelles. L’audience aura lieu le 17 mars prochain.



Le cardinal Barbarin ne craint donc plus aucune poursuite et ne risque aucune peine de prison. Le dossier va être renvoyer devant une cour d’appel et les victimes du père Bernard Preynat pourraient recevoir des dommages et intérêts.



Philippe Barbarin avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel lyonnais à six mois de prison avec sursis en mars 2019, avant d’être relaxé en appel.