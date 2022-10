Animal : un “certificat d’engagement” désormais obligatoire

Un certificat d’engagement obligatoire pour lutter contre les adoptions abusives d’animaux et les abandons vient de voir le jour en France. Il est obligatoire depuis le 1er octobre.



Il vise à lutter contre les adoptions compulsives et les abandons.



Le document est obligatoire en animalerie, élevage, refuge et pour les adoptions entre particuliers, pour les chiens, chats ou lapins, mais également pour l’adoption de chevaux à titre non-professionnel. Un Français sur deux possède un animal, mais chaque année quelque 100.000 bêtes sont abandonnées.