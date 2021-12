Appel à témoins : Sarah Ndela, 23 ans, portée disparue depuis jeudi à Marseille

Sarah Ndela, 23 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis jeudi dernier, depuis qu’elle a quitté le domicile familial, située à Martigues, pour se rendre à Saint-Jérôme, où elle est étudiante en chimie.

Sa carte de transport a borné une dernière fois sur le campus de Luminy, situé dans le 9e arrondissement de Marseille, dans la mâtinée de jeudi, tout comme son téléphone portable.

Depuis, elle est portée disparue et des recherches sont menées, sous la charge du commissariat de Marseille. Un hélicoptère de la Sécurité civile a survolé la zone, ce dimanche, sans succès, indique France Bleu Provence, tandis qu’une battue était organisée par ses proches dans l’après-midi, près de là où elle aurait disparu, mais aussi dans les calanques alentour, ou à la Castellane et au Prado.

Une disparition jugée « inquiétante »

Stoppées à 17h30, les opérations de police doivent reprendre lundi matin alors que ses proches, comme les enquêteurs, n’ont toujours pas de trace de la jeune femme.

La police considère que sa disparition est « inquiétante » car l’étudiante est en proie à des « problèmes psychologiques » et serait décrite comme « fragile ». Mais les causes de sa disparition restent pour le moment un mystère.

Sarah Ndela mesure 1,64 mètres. La jeune femme a des yeux bruns et la peau noire. Elle portait une tresse et pourrait être vêtue d’un manteau beige et d’une écharpe bordeaux.

En cas d’informations, appelez le 17.