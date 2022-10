AURA : le dîner à plus de 100 000 euros aurait coûté 50 000 euros de plus selon Médiapart

Dans l’affaire du diner à plus de 100 000 euros organisé par la Région AURA et son président Laurent Wauquiez aux frais du contribuable, au Château de la Chaize dans le Beaujolais, nos confrères de Médiapart ont sorti de nouvelles révélations. Il semblerait que la facture totale de ce rendez-vous soit plus élevée que prévu avec 48 000 euros supplémentaires dépensés sur 24 mois pour les services d’un consultant parisien. Ce qui porterait la totalité de l’argent public dépensé à 150 000 euros environ.