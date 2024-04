Une journée portes ouvertes a eu lieu samedi dernier afin de découvrir le collège de la châtaigneraie à Autun.

L’occasion pour les futurs élèves et leurs parents de découvrir l’établissement et ses atouts. Et il n’en manque pas puisque le collège est l’un des rares à proposer une CHAAP à savoir une classe à horaires aménagés en arts plastiques, de la 6e à la 3e.