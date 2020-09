Beaujolais : la qualité au rendez-vous

C’est un premier bilan des vendanges. Selon l’Inter Beaujolais, la récolte se situe quantitativement dans la moyenne basse de ces dernières années. La qualité, quant à elle, est au rendez-vous, avec un bel équilibre et une belle fraîcheur.



Pour rappel, cette année les vendanges ont débuté extrêmement tôt. Elles ont commencé le 20 août.

Selon l’Inter Beaujolais, “les raisins récoltés avaient atteint une belle maturité phénolique, que nous retrouvons dans les cuves avec de belles structures et des couleurs soutenues pour les gamays, offrant une élégance aromatique plutôt sur les fruits noirs. Cette belle maturité a été excellente pour vinifier des rosés élégants et ronds. Quant aux chardonnays, les vignerons ont dû mettre en exergue leur savoir-faire et leur précision pour récolter à l’équilibre optimum et conserver la fraîcheur”.



Les Beaujolais Nouveaux arriveront cette année le 19 novembre.