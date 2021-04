Benoît Paire à Monte-Carlo : “J’ai pris 12 000 balles pour être à l’hôtel tranquille”

Malheureusement, les matches s’enchaînent et se ressemblent pour Benoît Paire. Ce dimanche, le Français de 31 ans s’est incliné en plus de trois heures et trois sets contre l’Australien Jordan Thompson au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Bataillant principalement contre lui-même, Paire s’est encore une fois illustré par ses envolées lyriques d’après-match, ne cachant pas son indifférence face à cette énième défaite : “Franchement je n’en ai rien à branler de ce match. J’ai un double encore et après je me casse chez moi, à deux heures de route. J’ai pris 12 000 euros pour être à l’hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi. C’est parfait. “

Auteur d’une seule victoire en dix rencontres disputées cette saison, le désormais numéro 35 mondial s’en est également pris à la tenue des matchs à huis clos : “Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles ? C’est un court qui est normalement le plus beau du monde, et là se retrouver comme si c’était une ambiance de cimetière, avec pas un bruit.”

Une nouvelle frasque conclue par un Benoît Paire, en grande forme, fustigeant le contexte sanitaire et s’en prenant directement au Covid : “Alors vous allez tous dire : Oui, c’est comme ça dans la vie normale. Très bien. Moi, la vie normale je trouve qu’elle est à chier en ce moment, et le circuit il est à chier pareil. Le seul moment de bonheur c’est quand je suis chez moi, que ne mets pas mon masque, que j’en ai rien à foutre du Covid, et là je me sens heureux.”